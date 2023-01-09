Россияне рассказали об ожиданиях на 2023 год

Почти каждый второй россиянин считает, что наступивший год будет в целом хорошим для них. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

— Больше половины наших сограждан смотрят в 2023 году с оптимизмом, 65 процентов ожидают, что он станет для них удачным или хорошим, готовятся к трудностям треть опрошенных (32 процента), — говорится в сообщении.

Говоря о стране, около половины россиян (45 процентов) считают, что наступивший год станет хорошим для России, почти столько же настроены на трудные для государства времена (51 процент), сообщает сайт ВЦИОМ.

В прошлом году россияне назвали самый значительный результат спецоперации на Украине. Как уточняется, для большинства жителей России (85 процентов) наиболее значимым результатом специальной военной операции на Украине стало снятие водной блокады Крыма.