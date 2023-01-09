Общество "Знание" подвело итоги своего проекта о героях спецоперации

В российском обществе "Знание" рассказали об итогах патриотического проекта "Знание о героях", включившего в себя просветительский марафон, встречи студентов с героями России и выставку графических новелл об участниках СВО.

Фото: Общество «Знание» Общество «Знание»

Общество "Знание" запустило проект "Знание о героях" в преддверии Дня народного единства. Он начался с просветительского марафона, в ходе которого школьники и студенты из разных городов страны, среди которых были жители новых территорий РФ, в онлайн-, и в офлайн-формате услышали истории о героизме соотечественников.

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Спикерами стали военные, волонтеры, спасатели, спортсмены, путешественники, журналисты и врачи.

Лекции транслировались в прямом эфире на сайте общества "Знание" и в сообществе "ВКонтакте". Аудитория могла задавать вопросы.

Кроме того, в рамках проекта были организованы встречи школьников и студентов с героями России, они состоялись в более чем 60 учебных заведениях.

Также общество "Знание" провело военно-патриотический диктант, в котором приняли участие свыше 200 тыс. человек.

Центральным событием проекта, отмечают организаторы, стала выставка графических новелл о 24 героях специальной военной операции в Музее Отечественной войны 1812 года.

Героями историй, которые представлены на выставке, стали полковники Андрей Фроленков, Владимир Жога и Александр Белоглазов, подполковники Дмитрий Литвинов и Андраник Гаспарян, майор Виктор Дудин, старшие лейтенанты Антон Старостин и Дамир Исламов, лейтенант Максим Концов и ефрейтор Дамир Гилемханов.

Истории об участниках спецоперации, награжденных за героизм, воплотили в красках профессиональные художники. Созданные ими графические новеллы адресованы школьникам 5–11-х классов. Графические новеллы, посвященные военнослужащим, можно увидеть на сайте российского общества "Знание". Aфиши с QR-кодом, ведущие в раздел сайта с новеллами, появляются в российских школах, отмечают организаторы.