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35 минут назад

В Петербурге в 2027 году откроют перинатальный центр

ТАСС

Правительство Петербурга и ООО "Современные перинатальные технологии" подписали соглашение о государственно-частном партнерстве, которое предусматривает открытие в 2027 году перинатального центра на улице Вавиловых в Калининском районе, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Ранее в качестве ориентировочной даты ввода объекта в эксплуатацию назывался 2024 год.

В Петербурге в 2027 году откроют перинатальный центр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Соглашение о государственно-частном партнерстве при реализации проекта подписано между правительством Санкт-Петербурга и дочерней организацией группы компаний "ЕКС" - специальной проектной компанией ООО "Современные перинатальные технологии". Газпромбанк профинансирует проектирование и реконструкцию современного перинатального центра, который начнет работать в Петербурге в 2027 году. Предварительный объем капитальных затрат оценивается в 15 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В перинатальном центре будет находиться женская консультация, стационарные отделения на 260 койко-мест, неонатологический стационар на 45 коек, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, а также отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.

В пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что в медучреждении будут работать 680 человек каждую смену. Всего реализация проекта обеспечит работой более 1 тыс. человек.

"Подписав соглашение о государственно-частном партнерстве с инвестором, мы сделали важный шаг для развития здравоохранения в Петербурге. Совместными усилиями мы создаем современное медучреждение, основным направлением деятельности которого станет помощь населению для повышения репродуктивного здоровья, роста рождаемости и предупреждения генетических заболеваний", - приводит пресс-служба слова губернатора города Александра Беглова.

Общество,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,Газпромбанк,
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