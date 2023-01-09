В Петербурге в 2027 году откроют перинатальный центр

Правительство Петербурга и ООО "Современные перинатальные технологии" подписали соглашение о государственно-частном партнерстве, которое предусматривает открытие в 2027 году перинатального центра на улице Вавиловых в Калининском районе, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Ранее в качестве ориентировочной даты ввода объекта в эксплуатацию назывался 2024 год.

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"Соглашение о государственно-частном партнерстве при реализации проекта подписано между правительством Санкт-Петербурга и дочерней организацией группы компаний "ЕКС" - специальной проектной компанией ООО "Современные перинатальные технологии". Газпромбанк профинансирует проектирование и реконструкцию современного перинатального центра, который начнет работать в Петербурге в 2027 году. Предварительный объем капитальных затрат оценивается в 15 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В перинатальном центре будет находиться женская консультация, стационарные отделения на 260 койко-мест, неонатологический стационар на 45 коек, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, а также отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.

В пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что в медучреждении будут работать 680 человек каждую смену. Всего реализация проекта обеспечит работой более 1 тыс. человек.