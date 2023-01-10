Стало известно о состоянии Инны Чуриковой после госпитализации

О состоянии народной артистки СССР Инны Чуриковой после госпитализации стало известно Teleprogramma.pro . Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил изданию, что актриса может вернуться к работе в феврале.

«Три дня назад разговаривал с Инной Михайловной. Улыбается. Немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет. Инна Михайловна рвется в театр, хочет играть в спектакле "Ложь во спасение"», — рассказал Варшавер.

Чурикову госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы летом 2022 года. Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости после неудачного падения. В конце октября артистка выразила желание вернуться на сцену, но отметила, что пока не восстановилась после травмы.