В России за сутки госпитализированы 1067 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализированы 1067 человек с коронавирусом, днём ранее в больницы попал 441 пациент с таким диагнозом.
Также за сутки в России выявили 3032 новых случая коронавируса, днём ранее — 2754.
Выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 за сутки 5062 человека.
За прошедшие 24 часа скончались 47 пациентов с коронавирусом.
Ранее доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно от того и от другого.