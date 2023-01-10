В России за сутки госпитализированы 1067 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализированы 1067 человек с коронавирусом, днём ранее в больницы попал 441 пациент с таким диагнозом.

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Также за сутки в России выявили 3032 новых случая коронавируса, днём ранее — 2754.

Выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 за сутки 5062 человека.

За прошедшие 24 часа скончались 47 пациентов с коронавирусом.