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1 час назад

СМИ: пять уехавших от мобилизации россиян на несколько месяцев застряли в аэропорту Сеула

ТАССиещё 1

Пять российских граждан, уехавших из России, как утверждается, из-за мобилизации, застряли в зоне вылета международного аэропорта Инчхон, который является главной воздушной гаванью Республики Корея и ее столицы. Об этом в понедельник сообщила газета The Korea Times.

Уехавшие от мобилизации россияне застряли в аэропорту Сеула
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

По данным издания, россияне подали заявление на предоставление убежища, но южнокорейские власти им отказали, сославшись на то, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца. Правительство отказало одному из них еще на стадии "предварительной оценки". Но мужчины с помощью адвоката подали апелляционную жалобу в суд, который примет решение в конце января.

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"Россияне, которые хотят получить убежище, несколько месяцев живут в зале ожидания вылетов внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта. Они питаются едой, предоставляемой министерством юстиции: пирожное и упаковка сока на завтрак и ужин, рис с курицей на обед", - информирует газета.

Закон и перспективы

В Министерстве юстиции Республики Корея заявили, что их решение при рассмотрении заявления на предоставление убежища соответствует всем правовым нормам и стандартам. Если южнокорейский суд поддержит россиян, то они получат визу G-1, которая позволит им находиться на территории Республики Корея до завершения процедуры рассмотрения кандидатуры на статус беженца. Газета The Korea Times указывает, что Республика Корея одобряет лишь 1,3% всех заявлений на предоставление убежища.

В то же время, как сообщили корреспонденту ТАСС в российском посольстве в Сеуле, согражданам ничего не мешает вернуться в Россию. Дипломаты рассказали, что "располагают информацией" о пяти россиянах, которым было отказано во въезде в Южную Корею. Однако они подчеркнули, что данные получены не от властей - закон запрещает информировать государства об их гражданах, подавших заявление на убежище - и не от самих действующих лиц, а из СМИ.

Песков ответил на вопрос о мобилизации

Те же южнокорейские СМИ ранее, по словам представителя посольства, сообщали о кампании властей по борьбе с различными миграционными махинациями. Среди подобных схем - использование визы G-1 для получения оснований для законного нахождения в Республике Корея трудовых мигрантов, выдающих себя за жертв политических преследований. Визы G-1-5 позволяют заниматься некоторой трудовой деятельностью, а юридические процедуры, такие как апелляция, дают возможность продлить пребывание.

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