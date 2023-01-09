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58 минут назад

Школьников в Мордовии перевели на дистанционное обучение из-за морозов

RT на русском

Занятия в школах Мордовии перевели в дистанционный формат из-за морозов.

Школьников в Мордовии перевели на дистанционное обучение из-за морозов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщило Министерство образования республики.

«В связи с понижением температуры воздуха отменены занятия и переведены на дистанционный режим обучения школьники: с первого по девятый класс в Саранске, Рузаевском, Ковылкинском, Инсарском, Зубово-Полянском и Торбеевском муниципальных районах», — говорится в сообщении.

Также на дистант переведены школьники с первого по одиннадцатый класс в остальных муниципальных районах и сельских школах регионы.

Ранее Newinform сообщал, что в Оймяконе температура опустилась до -59°С.

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