Школьников в Мордовии перевели на дистанционное обучение из-за морозов

«В связи с понижением температуры воздуха отменены занятия и переведены на дистанционный режим обучения школьники: с первого по девятый класс в Саранске, Рузаевском, Ковылкинском, Инсарском, Зубово-Полянском и Торбеевском муниципальных районах», — говорится в сообщении.