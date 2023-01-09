Школьников в Мордовии перевели на дистанционное обучение из-за морозов

Занятия в школах Мордовии перевели в дистанционный формат из-за морозов.
Об этом сообщило Министерство образования республики.
«В связи с понижением температуры воздуха отменены занятия и переведены на дистанционный режим обучения школьники: с первого по девятый класс в Саранске, Рузаевском, Ковылкинском, Инсарском, Зубово-Полянском и Торбеевском муниципальных районах», — говорится в сообщении.
Также на дистант переведены школьники с первого по одиннадцатый класс в остальных муниципальных районах и сельских школах регионы.
Ранее Newinform сообщал, что в Оймяконе температура опустилась до -59°С.