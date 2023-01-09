Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Мороз может изменить ситуацию в зоне СВО

Видео дня

Вооруженные силы России возобновили боевые действия после завершения одностороннего рождественского перемирия, проведя «операцию возмездия» в ответ на новогодний обстрел украинскими военными Макеевки. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишут «Известия».

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, с приходом морозов ситуация в зоне специальной военной операции может измениться.

«На крупное наступление у ВФУ сил сейчас нет. Но они могут попробовать на второстепенных участках провести рейды мобильными отрядами. (…) В свою очередь, российским войскам будет проще снабжать наступательную группировку и поддерживать ее тяжелой бронетехникой», - заметил он.

В столице Бразилии объявлен режим ЧС из-за беспорядков

Действующий президент Бразилии Лула да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации в столице до конца января в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими во время акций протеста сторонников его предшественника Жаира Болсонару. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, до 31 января федеральные власти возьмут на себя функции управления органами общественной безопасности. При этом Лула да Силва подчеркнул, что военная полиция Федерального округа «не сделала ничего» для предотвращения беспорядков, и объяснил такое поведение силовиков «некомпетентностью, нежеланием или даже злонамеренностью».

Выбрасывающие мусор из машин россияне попадут в объектив камер

С 11 января в России вводятся штрафы до 200 тысяч рублей за выброс мусора из окон автомобилей, а для наказания нарушителей могут использоваться автоматические камеры, сообщает «Коммерсант».

Вступающие в силу законодательные изменения позволяют фиксировать выброс мусора из окон автомобилей с помощью автоматических комплексов и направлять штраф за правонарушение по почте. При этом в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации) пояснили изданию, что четкие требования к доказательной базе пока не выработаны и говорить о запуске фотовидеофиксации таких правонарушений «преждевременно».

Медведев напомнил о «правилах военного времени» по отношению к предателям

В отношении предателей, «переметнувшихся к врагу и желающих гибели своему Отечеству» должны действовать законы военного времени. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что в свете разгоревшейся на просторах Интернета дискуссии, необходимо дать уточнение как действовать: «по закону» или «по справедливости». «Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. (…) Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В России планируют внедрить госсертификаты на аренду жилья

В проекте реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года, проработкой которой занимается Минстрой, содержится инициатива по «внедрению механизма улучшения жилищных условий граждан путем выдачи и использования сертификата на получение арендного жилья социального использования или оплату аренды». Об этом сообщают «Известия».