В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
26 минут назад

Патриарх Кирилл рассказал школьникам о важности добрых дел

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Для русского народа совершение добрых дел всегда было очень важным, и вовсе не потому, что таким образом приобреталась какая-то выгода, сказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в лекции о Рождестве в рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» для учащихся 1–11 классов.

Патриарх Кирилл рассказал школьникам о важности добрых дел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши родители, дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки, на долю которых выпали непростые испытания, твердо знали – творить добро надо просто потому, что это правильно», – сказал патриарх Кирилл в лекции, опубликованной на портале «Разговоры о важном».

«Совершающий добрые дела уже имеет награду в самом себе, так как ничто не может сравниться с радостью от помощи ближнему. Когда мы являем любовь и заботу о других людях, мы обогащаем себя внутренне, приобретаем в сердце ценное духовное сокровище», – сказал предстоятель РПЦ.

Напомним, с 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1–11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие, интересные, содержательные темы.

«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, сохранению исторической памяти и преемственности поколений. На 2022–2023 учебный год запланировано проведение 34 занятий в рамках цикла.

7 января патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым и призвал беречь близких, проявлять сострадание и помогать нуждающимся.

Общество,Патриарх Кирилл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители