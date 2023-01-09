Патриарх Кирилл рассказал школьникам о важности добрых дел

«Совершающий добрые дела уже имеет награду в самом себе, так как ничто не может сравниться с радостью от помощи ближнему. Когда мы являем любовь и заботу о других людях, мы обогащаем себя внутренне, приобретаем в сердце ценное духовное сокровище», – сказал предстоятель РПЦ.