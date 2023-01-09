Патриарх Кирилл рассказал школьникам о важности добрых дел

Для русского народа совершение добрых дел всегда было очень важным, и вовсе не потому, что таким образом приобреталась какая-то выгода, сказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в лекции о Рождестве в рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» для учащихся 1–11 классов.
«Наши родители, дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки, на долю которых выпали непростые испытания, твердо знали – творить добро надо просто потому, что это правильно», – сказал патриарх Кирилл в лекции, опубликованной на портале «Разговоры о важном».
«Совершающий добрые дела уже имеет награду в самом себе, так как ничто не может сравниться с радостью от помощи ближнему. Когда мы являем любовь и заботу о других людях, мы обогащаем себя внутренне, приобретаем в сердце ценное духовное сокровище», – сказал предстоятель РПЦ.
Напомним, с 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1–11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие, интересные, содержательные темы.
«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, сохранению исторической памяти и преемственности поколений. На 2022–2023 учебный год запланировано проведение 34 занятий в рамках цикла.
7 января патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым и призвал беречь близких, проявлять сострадание и помогать нуждающимся.