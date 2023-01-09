Минобрнауки назвало самые популярные специальности в России

Самыми популярными направлениями при поступлении в российские вузы в 2022 году стали педагогическое образование, лечебное дело и IT-специальности.

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Как пишет «Известия», в топ-5 их сразу три, следует из ежегодного мониторинга Минобрнауки, который базируется на данных вузов.

При этом в Москве и Петербурге абитуриенты больше идут в айтишники, а в регионах чаще хотят стать учителями и врачами. Но самый существенный рост числа студентов отмечен по направлениям судовождения (+58,5%), спорта и проектирования автомобилей (по +22%).