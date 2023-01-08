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8 минут назад

Актер Сухоруков предположил, что Зеленский ему "завидует" после введения против него санкций Украины

Газета.Ru

Актер Виктор Сухоруков прокомментировал "Ленте.ру" внесение своего имени в санкционный список Украины. Он предположил, что Владимир Зеленский ему завидует.

Сухоруков: Зеленский мне завидует
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Наверное, он [Владимир Зеленский] завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Тут ничего больше сказать не могу", - сказал Сухоруков.

По словам актера, он не знает, по какой причине его включили в этот список. 7 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 119 украинских и российских культурных деятелей. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Помимо Сухорукова, санкции наложены на артистов Ирину Аллегрову, Дмитрия Билана, Михаила Галустяна, Ларису Долину, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Евгения Петросяна и других.

Ранее певица Лолита посоветовала "не заниматься фигней" после введения против нее санкций Украины.

Общество,Дмитрий Билан,Владимир Зеленский,Евгений Петросян,Лариса Долина,Ирина Аллегрова,Михаил Галустян,Сергей Лазарев,Филипп Киркоров,Виктор Сухоруков,
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