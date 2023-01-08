Сухоруков: Зеленский мне завидует

Актер Виктор Сухоруков прокомментировал "Ленте.ру" внесение своего имени в санкционный список Украины . Он предположил, что Владимир Зеленский ему завидует.

"Наверное, он [Владимир Зеленский] завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Тут ничего больше сказать не могу", - сказал Сухоруков.

По словам актера, он не знает, по какой причине его включили в этот список. 7 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 119 украинских и российских культурных деятелей. Документ опубликован на сайте украинского лидера.