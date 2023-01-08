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16 минут назад

Патриарх Кирилл выразил уверенность, что и светская власть в Украине сменится

Газета.Ruиещё 2

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что вскоре церковные расколы на территории Украины прекратятся, а инициаторы будут наказаны, также он выразил уверенность, что светская украинская власть в стране сменится, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл выразил уверенность, что светская власть в Украине сменится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, от «раскольников» «не останется и следа», так как они выполняют злодейскую волю.

»<...> Думаю, что не так долго ждать. <...> Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной», — сказал он.

По его словам, происходящее на территории Украины соотносимо с тем, что происходило в России после революции.

Общество,Патриарх Кирилл,
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