Возможность возобновления выдачи американских виз в Москве оценили

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев назвал шансы на возобновление выдачи американских виз в Москве небольшими. Как сообщает «Лента.ру», так он прокомментировал новость о том, что новый посол США в России Линн Трейси будет работать над возможностью возобновления выдачи виз в Москве.

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Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал, что Трейси займется увеличением численности персонала американского посольства, что необходимо для возобновления базовых функций дипломатической миссии, в том числе и выдачи виз.

Рогулев подчеркнул, что потенциальное возобновление выдачи виз зависит не от посла — это вопрос «большой политики и договоренностей». По его словам, Вашингтон сознательно пошел на прекращение оформлений подобных документов в Москве для того, чтобы вызвать у россиян недовольство. Сейчас гражданам РФ для получения американской визы необходимо обращаться в посольство США в третьей стране, что связано с дополнительными расходами и не всегда удобно.