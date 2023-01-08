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30 минут назад

Крымский мост закроют для автотранспорта 10 января

Никита Бородкин

Крымский мост закроют для движения автотранспорта с 4:00 до 16:00 мск 10 января в связи с ремонтными работами. Как сообщает пресс-служба Минтранса России в Telegram-канале, ограничения на подъездах введут с 3:00 мск.

Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией касательно графика ремонтных работ.

Напомним, что утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ назвала организатором теракта военную разведку Украины.

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В Росавтодоре подчеркивали, что ремонт ведется круглосуточно — автомобильная часть переправы через Керченский пролив будет полностью восстановлена в марте 2023 года. В январе рабочие установят первые два пролета левой стороны моста, еще два поврежденных пролета заменят в феврале.

Общество,Видео,Минтранс РФ,ФСБ,
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