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4 минуты назад

Жителей трех регионов России предупредили об аномальных морозах

News.ru

В трех российских регионах — Башкирии, Оренубргской области и Удмуртии — в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. В период с 8 по 10 января столбики термометров покажут от 30 до 42 градусов, предупредили в региональных главках МЧС.

Жителей трех регионов России предупредили об аномальных морозах
Фото: ТАССТАСС

Поступило штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях на территории республики. 8-10.01.2023 местами по республике ожидается сильный мороз, минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы будет понижаться до 40, 42°С, — говорится в Telegram-каналГУ МЧС Башкирии.

Главк МЧС Оренбуржья предупредил местных жителей о резком понижении температуры воздуха на 10 и более градусов. Согласно прогнозам, столбики термометров преодолеют отметку в 30 градусов.

В регионах России объявлено штормовое предупреждение

Ночью 08.01.2023г. в большинстве районов ожидается минимальная температура воздуха 30,-33°, — отмечается в сообщении

В ведомстве также предупредили, что добавили, что в восточных районах области прогнозируется метель с порывами ветра 13-18 м/с.

Аналогичное предупреждение получили и жители Удмуртии

8 января 2023 года по Удмуртии ожидается мороз 30...-35 градусов, — сообщили в республиканском главке МЧС.

В ведомстве порекомендовали жителям республики тепло одеваться перед выходом на улицу, не стоять на морозе без движения, а также рассказали, как правильно дышать, чтобы избежать переохлаждения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в середине следующей неделе морозы в Москве начнут ослабевать. Повышение температуры до минус 7–12 градусов ожидается в столице в среду, 11 января. К пятнице, 13 января, температурный фон в Москве вернется к норме и составит от 1 до 6 градусов мороза.

Общество,Роман Вильфанд,
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