В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
14 минут назад

В Госдуме высказались против сокращенного рабочего дня после новогодних каникул

Ura.Ru

В России не следует вводить сокращенную смену в первый рабочий день после новогодних каникул. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Госдуме высказались об идее сокращенного рабочего дня после праздников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Да, после такого праздного времяпрепровождения достаточно сложно выходить на работу в первый день, но люди быстро втягиваются. Особенно с учетом того, сколько накоплено работы после выходных и придется ее быстро переделывать. Сокращенный рабочий день после новогодних праздников — избыточно», — сказала Светлана Бессараб.

Также депутат Госдумы напомнила, что не все россияне работают в одинаковых трудовых условиях.

«У нас есть выходные. Почему тогда мы по понедельникам не работаем сокращенную смену, чтобы проще сделать этот день? А еще у кого-то 28-ми календарный отпуск, а других еще больше, тогда вообще выходить невмоготу», — подчеркнула она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с URA.RU предложил дать право россиянам самим решать, сколько должны длиться новогодние каникулы. Это решение позволит работодателям не останавливать производство во время январских праздников.

Общество,Светлана Бессараб,Сергей Леонов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители