В Госдуме высказались об идее сокращенного рабочего дня после праздников

«У нас есть выходные. Почему тогда мы по понедельникам не работаем сокращенную смену, чтобы проще сделать этот день? А еще у кого-то 28-ми календарный отпуск, а других еще больше, тогда вообще выходить невмоготу», — подчеркнула она.