В России появились новые штаммы COVID-19

Циркулирующим в России десяткам различных штаммов коронавируса уже необходимо давать отдельные названия. Отмечено, что они серьезно отличаются от исходного штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи указали, что «рекомбинанты с буквой Х» отличаются от омикрон-штамма и являются «детьми» двух штаммов. Об этом ТАСС рассказал директор учреждения Александр Гинцбург.

«То разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, - это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного "омикрона" очень сильно. Им можно было уже новую греческую букву придумать», - приводит его слова агентство.

Гинцбург пояснил, что произошел генетически полноценный обмен различных вариантов вируса и называть эти нынешние штаммы «омикроном» уже не правильно.

Немногим ранее сообщалось, что новый вариант штамма «омикрон» COVID-19 «кракен» в России не зафиксирован. При этом европейские эпидемиологи обеспокоены распространением нового штамма «кракен».