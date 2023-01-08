Карл III проигнорировал нападки принца Гарри и посетил воскресную службу

В воскресенье, 8 января, Карл III был замечен на церковной службе. Король Великобритании был одет в пальто оттенка «кэмел», из-под которого выглядывали белая рубашка в клетку, розовый галстук с принтом и серые брюки. На ногах у монарха были замшевые ботинки на шнуровке в тон верхней одежде.

Карл III улыбался, приветствуя собравшихся прихожан, несмотря на нападки своего младшего сына, принца Гарри. Герцог Сассекский обвинил отца в том, что тот не разрешил ему привезти Меган Маркл к умирающей Елизавете II в шотландский замок Балморал. Сообщалось, что эти заявления Гарри сделал в своих мемуарах Spare («Запасной»). Книга выйдет лишь 10 января, но некоторые ее фрагменты уже просочились в британские таблоиды.