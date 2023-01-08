В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
15 минут назад

Карл III проигнорировал нападки принца Гарри и посетил воскресную службу

Газета.Ruиещё 6

Король Великобритании Карл III посетил церковь Святого Лаврентия в графстве Норфолк на востоке Англии. Об этом сообщает Mirror.

Карл III проигнорировал нападки принца Гарри и посетил воскресную службу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В воскресенье, 8 января, Карл III был замечен на церковной службе. Король Великобритании был одет в пальто оттенка «кэмел», из-под которого выглядывали белая рубашка в клетку, розовый галстук с принтом и серые брюки. На ногах у монарха были замшевые ботинки на шнуровке в тон верхней одежде.

Карл III улыбался, приветствуя собравшихся прихожан, несмотря на нападки своего младшего сына, принца Гарри. Герцог Сассекский обвинил отца в том, что тот не разрешил ему привезти Меган Маркл к умирающей Елизавете II в шотландский замок Балморал. Сообщалось, что эти заявления Гарри сделал в своих мемуарах Spare («Запасной»). Книга выйдет лишь 10 января, но некоторые ее фрагменты уже просочились в британские таблоиды.

Общество,принц Гарри,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители