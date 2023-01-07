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17 минут назад

Умер один из старейших клириков Санкт-Петербургской епархии протоиерей Богдан Сойко

ТАСС

Один из старейших священнослужителей Санкт-Петербурга, протоирей Богдан Сойко, который на протяжении более чем 30 лет являлся настоятелем Николо-Богоявленского морского собора, умер в субботу. Перед смертью, причиной которой стал сердечный приступ, Сойко успел отслужить Божественную литургию, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Умер один из старейших священнослужителей протоиерей Богдан Сойко
Фото: Пресс-служба СПбДАПресс-служба СПбДА

"Протоиерей Богдан Сойко отошел ко Господу после сердечного приступа на 85-м году жизни в праздник Рождества Христова, 7 января, отслужив Божественную литургию", - говорится в сообщении.

Богдан Сойко был рукоположен в сан диакона в 1964 году, а в 1981 году - в сан священника, после чего в течение 10 лет занимал должность благочинного патриарших приходов в Финляндии. Настоятелем Николо-Богоявленского морского собора был назначен в 1987 году. С 1969 по 2012 преподавал в духовных школах Петербурга.

"Господь призвал сегодня в свои небесные обители одного из старейших и уважаемых пастырей Северной столицы - протоиерея Богдана Сойко, многолетнего настоятеля Николо-Богоявленского морского собора, верного труженика виноградника Христова", - выразил соболезнования по поводу смерти протоиерея митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Общество,РПЦ,
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