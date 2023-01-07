В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
31 минуту назад

Кадыров поздравил россиян с Рождеством

Газета.Ruиещё 4

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил православных россиян с Рождеством.

Кадыров поздравил россиян с Рождеством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – с Рождеством Христовым!» — написал Кадыров.

Сегодня в России благодаря мудрой политике президента Владимира Путина мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и права каждого россиянина чутко оберегаются на всех уровнях власти, независимо от веры, отметил глава Чечни.

Он также добавил, что в Чеченской Республике с большим уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей других конфессий и пожелал гражданам мирного неба над головой.

Общество,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители