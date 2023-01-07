Кадыров поздравил россиян с Рождеством

Сегодня в России благодаря мудрой политике президента Владимира Путина мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и права каждого россиянина чутко оберегаются на всех уровнях власти, независимо от веры, отметил глава Чечни.

Он также добавил, что в Чеченской Республике с большим уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей других конфессий и пожелал гражданам мирного неба над головой.