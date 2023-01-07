Кадыров поздравил россиян с Рождеством

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил православных россиян с Рождеством.
«От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – с Рождеством Христовым!» — написал Кадыров.
Сегодня в России благодаря мудрой политике президента Владимира Путина мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и права каждого россиянина чутко оберегаются на всех уровнях власти, независимо от веры, отметил глава Чечни.
Он также добавил, что в Чеченской Республике с большим уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей других конфессий и пожелал гражданам мирного неба над головой.