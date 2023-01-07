Назван процент разочарованных новогодними подарками россиян

В этом году новогодние подарки разочаровали 15 процентов россиян. Такое число в своем исследовании называет портал Superjob.ru . Чаще всего ненужные вещи планируют оставить себе, но практически каждый второй опрошенный был бы рад возможности вернуть их в магазин.

«Большинство россиян довольно полученными новогодними подарками: каждый второй удовлетворен на сто процентов, еще 35 процентов — скорее удовлетворены. Недовольны 15 процентов опрошенных. Причем мужчин, недовольных подарками в полтора раза больше, чем женщин: 18 и 12 процентов соответственно», — говорится в результатах опроса.

Чаще всего респонденты оставались недовольны дешевыми сладостями и носками. Стало известно, что возможность вернуть ненужные презенты в магазин сегодня кажется привлекательной 45 процентам опрошенных. 38 процентов оставят презенты себе, надеясь, что они когда-нибудь пригодятся. 14 процентов опрошенных планирует передарить вещи, еще девять процентов хотят выбросить подаренное. Пять процентов респондентов передадут ненужные вещи на благотворительность и еще два процента вернут все дарителю.