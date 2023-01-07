Ухудшение здоровья Елизаветы II связали с поведением принца Гарри

Ухудшить состояние здоровья покойной королевы Великобритании Елизаветы II в последний год ее жизни могли неоднократные «нападки» принца Гарри на королевскую семью. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Один из друзей Елизаветы II с уверенностью заявил, что после смерти принца Филиппа — супруга покойной королевы — проблемы со здоровьем Елизаветы II усугубились из-за поведения принца Гарри. Второй источник также связал ухудшение ее состояния с действиями принца. Речь идет об обвинениях, выдвинутых королевской семье герцогом Сассекским и его супругой Меган Маркл в интервью Опре Уинфри. В нем они упрекнули одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

Кроме того, повлиять на здоровье покойной королевы могли создаваемые принцем Гарри мемуары Spare («Запасной»). В них герцог Сассекский раскрывает подробности своей личной жизни, а также секреты других членов королевской семьи. Близкие друзья королевской семьи высказывают свое недоумение относительно цели, которой хотел достичь принц с помощью этих рассказов. Книга должна поступить в продажу 10 января, однако британские СМИ уже начали публиковать отрывки из мемуаров.

В отрывке, опубликованном The Telegraph, Гарри рассказал, что во время военной службы в Афганистане он убил 25 человек. По его словам, он не гордится этим. Герцог Сассекский отметил, что во время боя воспринимал противников как шахматные фигуры на доске.

Также Гарри поделился, что в 17 лет употреблял кокаин.

«Это было не очень весело, и я не чувствовал себя особенно счастливым из-за этого», — приводит цитату из книги телеканал Sky News.