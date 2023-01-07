В РПЦ сообщили о росте числа посещающих храмы людей после начала СВО

"Конечно, стало больше людей. Люди заказывают молебны, подают записки и просто приходят в храм, даже не во время богослужений. Люди переживают за то, что происходит, за жизни своих близких и вообще за всех, кто выполняет свой воинский долг. Это, безусловно, влияет и на картину церковной жизни", - сказал он, отвечая на вопрос, увеличилось ли после начала специальной военной операции число посещающих храмы людей.