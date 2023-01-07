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21 минуту назад

В РПЦ сообщили о росте числа посещающих храмы людей после начала СВО

ТАСС

Количество людей, посещающих храмы Русской православной церкви (РПЦ), увеличилось после начала специальной военной операции (СВО), что влияет на церковную жизнь в целом. Об этом заявил глава Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископ Луховицкий Евфимий в эфире телеканала "Россия-24".

В РПЦ сообщили о росте числа посещающих храмы людей после начала СВО
Фото: СкриншотСкриншот

"Конечно, стало больше людей. Люди заказывают молебны, подают записки и просто приходят в храм, даже не во время богослужений. Люди переживают за то, что происходит, за жизни своих близких и вообще за всех, кто выполняет свой воинский долг. Это, безусловно, влияет и на картину церковной жизни", - сказал он, отвечая на вопрос, увеличилось ли после начала специальной военной операции число посещающих храмы людей.

Епископ Евфимий указал, что возрастной контингент приходящих в храмы принципиально не изменился, а люди стали серьезнее относится к религиозным вопросам.

"Ситуация затрагивает практически всех, многие семьи, - отметил он. - Видно, что где-то молитва горячее стала, где-то люди более серьезно начинают относиться к вопросам духовной жизни. Это касается и новобранцев, тех, кто выезжает в зону военной операции. Наши священники работают во всех военкоматах. То, что я слышу, - многие молодые ребята, которые до этого не задумывались о вопросах духовной жизни, может быть, впервые начинают сами перед собой ставить эти вопросы, обращаются к священникам".

Архиерей также отметил, что "покаянное чувство стало глубже".

"Не просто для галочки поставить свечку, что вот я побывал в храме, а люди действительно обращаются с молитвой к Богу за помощью, поскольку чувствуют в этом большую потребность", - обратил внимание епископ Евфимий.

Общество,РПЦ,
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