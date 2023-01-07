Татьяна Кравченко вышла на связь после исчезновения и срыва спектакля

Популярная артистка Татьяна Кравченко могла испытать сильное эмоциональное потрясение из-за смерти бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, с которым была хорошо знакома. Об этом пишет портал «СтарХит».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что 4 января звезда «Сватов» должна была принять участие в спектакле «Гвоздь сезона, или все билеты проданы». Она не явилась в театр и в течение двух суток не выходила на связь.

Знакомые и коллеги тщетно пытались связаться с Кравченко. Дозвониться до нее удалось только представителям «Ленкома», в котором она служит.

«С Татьяной Эдуардовной все хорошо, мы с ней на связи. 10 января она по графику играет в спектакле «Женитьба», а 17 января выйдет на сцену в постановке «Под одной крышей», - уточнили в театре.

В культурном заведении подчеркнули, что не дают комментариев по поводу исчезновения артистки.

По данным портала, ее исчезновение может быть связано со скоропостижной кончиной Руслана Хасбулатова, так как они были «давними знакомыми».