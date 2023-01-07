Татьяна Кравченко вышла на связь после исчезновения и срыва спектакля

Популярная артистка Татьяна Кравченко могла испытать сильное эмоциональное потрясение из-за смерти бывшего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, с которым была хорошо знакома. Об этом пишет портал «СтарХит».
Отмечается, что 4 января звезда «Сватов» должна была принять участие в спектакле «Гвоздь сезона, или все билеты проданы». Она не явилась в театр и в течение двух суток не выходила на связь.
Знакомые и коллеги тщетно пытались связаться с Кравченко. Дозвониться до нее удалось только представителям «Ленкома», в котором она служит.
«С Татьяной Эдуардовной все хорошо, мы с ней на связи. 10 января она по графику играет в спектакле «Женитьба», а 17 января выйдет на сцену в постановке «Под одной крышей», - уточнили в театре.
В культурном заведении подчеркнули, что не дают комментариев по поводу исчезновения артистки.
По данным портала, ее исчезновение может быть связано со скоропостижной кончиной Руслана Хасбулатова, так как они были «давними знакомыми».
Ранее актер Стас Садальский предположил, что причиной пропажи Кравченко могли стать проблемы с алкоголем.