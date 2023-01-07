В России сделали заявление о новом субварианте омикрон-штамма

По состоянию на 6 января в России не выявлен новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 или «кракен». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.

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По данным VGARus, в РФ доминирует штамм COVID-19 «омикрон». За последние недели доля его варианта BA.2 в России менялась от 1,9% до 23,9%, BA.5 — от 66,7% до 96,5%.

В Роспотребнадзоре со ссылкой на ВОЗ отметили, что пока неустановлено тяжело ли протекает «кракен», но он более заразный, чем другие штаммы. Несмотря на это в РФ ситуация, касающаяся COVID-19, остается стабильной и находится на строгом контроле, заключили в ведомстве.