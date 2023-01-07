В России сделали заявление о новом субварианте омикрон-штамма

По состоянию на 6 января в России не выявлен новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 или «кракен». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.
По данным VGARus, в РФ доминирует штамм COVID-19 «омикрон». За последние недели доля его варианта BA.2 в России менялась от 1,9% до 23,9%, BA.5 — от 66,7% до 96,5%.
В Роспотребнадзоре со ссылкой на ВОЗ отметили, что пока неустановлено тяжело ли протекает «кракен», но он более заразный, чем другие штаммы. Несмотря на это в РФ ситуация, касающаяся COVID-19, остается стабильной и находится на строгом контроле, заключили в ведомстве.
Напомним, что XBB.1.5 выявили в октябре 2022 года. Он является рекомбинантом сублиний «омикрона» BA.2. На сегодняшний день его выявили уже в 25 странах и число заражений растет.