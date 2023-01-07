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17 минут назад

Патриарх Кирилл раскрыл обстоятельства гибели «батюшки ВДВ»

Lenta.ru

За погибшим в зоне спецоперации в 2022 году протоиереем Михаилом Васильевым велось наблюдение. Обстоятельства гибели священника раскрыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1».

Патриарх Кирилл раскрыл обстоятельства гибели «батюшки ВДВ»
Фото: ТАССТАСС

«Мы знаем, что за отцом Михаилом Васильевым следили и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить», — заявил предпредстоятель РПЦ.

Васильев погиб в начале ноября прошлого года. В Московском патриархате тогда не описывали детально обстоятельства его смерти, но на сайте патриотического проекта «Герои страны» говорится, что клирик получил смертельное ранение в результате обстрела в Херсонской области из РСЗО HIMARS американского производства. В войсках протоиерей был известен как «батюшка ВДВ».

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Священнику посмертно присвоили звание Героя России. Отпевание Васильева совершил лично патриарх Кирилл, а на церемонию прислали цветы и венок от президента Владимира Путина.

Общество,Патриарх Кирилл,Михаил Васильев,Владимир Путин,
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