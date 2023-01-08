Вильфанд предупредил о сильных морозах в некоторых регионах России

"9 и 10 января в утренние часы сохранятся сильные морозы в Ярославской области - до 35 градусов и ниже, а в Костромской области - минус 35-37 градусов, а на востоке области - до минус 40 градусов и ниже. Это по-настоящему опасно", - сообщил он.