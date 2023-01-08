Вильфанд предупредил о сильных морозах в некоторых регионах России

Ярославскую и Костромскую области ожидают морозы до 35-40 градусов утром в понедельник и вторник. Метели с ветром до 24-27 м/с и сильные осадки прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай 9 января, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"9 и 10 января в утренние часы сохранятся сильные морозы в Ярославской области - до 35 градусов и ниже, а в Костромской области - минус 35-37 градусов, а на востоке области - до минус 40 градусов и ниже. Это по-настоящему опасно", - сообщил он.
По словам Вильфанда, температурный фон в этих регионах будет ниже нормы на 20-22 градуса.
"9 января в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай ожидаются все виды осадков - снег, мокрый снег и дождь. Кроме того, там будут метели, отложение мокрого снега, ветер до 24 м/с, а в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай - до 25-27 м/с. Резкое похолодание приведет также к сильнейшей гололедице", - рассказал метеоролог.