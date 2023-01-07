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33 минуты назад

В РПЦ прокомментировали поведение покинувших страну россиян

Илья Родин

Стремление сделать из отъезда из России политическое шоу удручает, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он добавил, что ненависть к стране нельзя принять в качестве причины для него, пишет РИА «Новости».

Легойда подчеркнул, что не считает себя вправе судить уехавших. По его словам, причин для отъезда может быть много. Вместе с тем, одну из них принять невозможно.

«Одну из них точно никак не могу принять. Это – ненависть к своему Отечеству, соотечественникам», - подчеркнул председатель синодального отдела.

Попытки сделать из переезда в другую страну своего рода политическое шоу, выслужиться перед новым «сувереном» в особенности удручают, пояснил он.

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По словам Легойды, пацифизм не является религиозной догмой. Это - политическая идеология, которая нередко разделяет граждан. Он добавил, что РПЦ не ассоциирует себя с какими-либо политическими течениями.

Священникам следует объединять людей, какой бы точки зрения они не придерживались, резюмировал глава синодального отдела.

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