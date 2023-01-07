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23 минуты назад

Россиянам дали советы по утилизации живых и искусственных елей

Мослентаиещё 1

Советы по утилизации живых и искусственных елей после новогодних праздников россиянам дали в материале «РБК-Недвижимости».

Россиянам дали советы по утилизации живых и искусственных елей
Фото: МослентаМослента

Эксперты предупредили, что живые ели не рекомендуется выбрасывать на помойку, так так дерево гниет минимум 30 лет, а на свалке такое разложение займет еще больше времени из-за другого мусора, который сдерживает процесс разложения. Кроме того, новогоднее дерево начнет выделять углекислый газ, загрязняя окружающую среду.

Живое дерево рекомендуют сдать в специализированный пункт приема, где его превратят в щепу для удобрений почвы в парках, или передадут для подстилок и питания животным, например, в зоопарк. Животным можно помочь и целенаправленно, привезя живую ель самостоятельно в зоопарк, приют или на ферму.

Отжившую свое ель можно использовать также на даче или в деревне, распилив ее на дрова. Хвойные ветки можно использовать для банных веников, а хвою — для укрытия почвы, так как она удерживает влагу, уточняют специалисты. Дерево можно также закопать или использовать для удобрений.

От искусственной ели избавиться сложнее — ее нельзя выбрасывать в специальные контейнеры с пластиком, так как такие деревья в большинстве случаев производят из ПВХ, резины и железа, которые не разлагаются. Поэтому елку можно сразу вывезти на мусорный полигон или же отдать, продать через доски объявлений.

Ранее была раскрыта непростая история новогодних елей в России.

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