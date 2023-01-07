Путешествующих поездом россиян предупредили о новом штрафе

В этом году пассажиры верхних полок в пассажирских поездах получат законное право сидеть на нижней полке во время еды. Соответствующие поправки внесены в правила перевозок железнодорожным транспортом и вступят в силу 1 сентября.

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Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина сообщила "РГ", что теперь пассажиров нижних полок смогут штрафовать и даже снимать с поезда за отказ пустить соседа за стол.

Напомним, согласно правилам, сосед сверху может спуститься к столику утром (с 7.00 до 10.00) и вечером (с 19.00 до 21.00) на 30 минут, а в обед (с 12.00 до 15.00) - на час.

"Согласно закону, пассажир может быть удален из поезда сотрудниками полиции, если он при посадке в поезд или в пути следования находится в состоянии опьянения, распивает спиртные напитки, нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров, - подчеркивает юрист. - Есть и санкции за нарушение железнодорожных правил. Согласно статье 11.17 КоАП РФ, нарушитель может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей".

По ее словам, если пассажир с нижней полки откажется пускать человека за стол в разрешенное время и возникнет конфликт, то сосед может вызвать проводника.

"Тот в свою очередь вызовет начальника поезда и если после предупреждения "дебошир" не успокоится, то будет вынужденная остановка поезда на первой станции ближайшей для вызова полиции", - рассказывает Асия Мухамедшина.

Еще одно важное разъяснение: пассажиры не вправе меняться полками даже по согласию.

"Это запрещено правилами и каждый должен занимать свое место согласно билету", - говорит она.