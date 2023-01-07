В регионах России объявлено штормовое предупреждение

По его словам, аномальные холода прогнозируются ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях, а также 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской.
"Росгидромет объявил штормовое предупреждение", - отметил Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что сильнейшими температурными аномалиями в рождественские дни будут охвачены не только центральные регионы. Самые крепкие морозы прогнозируются в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края 7-8 января. Минимальная температура в регионе может опуститься до -55 градусов.