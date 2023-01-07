В России кардинально изменят правила продажи пива

Весной в Государственную Думу намереваются внести законопроект об обязательном подключении продавцов пива к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пивных напитков без лицензии. Об этом сообщил член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

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Он рассказал, что главная задача законопроекта — обложить пиво полным алкогольным акцизом, а также распространить на продукцию систему ЕГАИС.

Хамзаев при этом отметил, что пиво и пивные напитки — наиболее продаваемый алкоголь на территории России, и при этом он до сих пор не регулируется со стороны ЕГАИС.

По действующему законодательству, для продажи пива нет необходимости в лицензии, и речь при этом не только о розничной торговле. Подключение к ЕГАИС требуется, но если продавец намеревается торговать исключительно пивом и пивными напитками, система будет учитывать данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика, но не каждую проданную бутылку.