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16 минут назад

В России кардинально изменят правила продажи пива

Елена Прошина

Весной в Государственную Думу намереваются внести законопроект об обязательном подключении продавцов пива к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пивных напитков без лицензии. Об этом сообщил член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

В России кардинально изменят правила продажи пива
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что главная задача законопроекта — обложить пиво полным алкогольным акцизом, а также распространить на продукцию систему ЕГАИС.

Хамзаев при этом отметил, что пиво и пивные напитки — наиболее продаваемый алкоголь на территории России, и при этом он до сих пор не регулируется со стороны ЕГАИС.

По действующему законодательству, для продажи пива нет необходимости в лицензии, и речь при этом не только о розничной торговле. Подключение к ЕГАИС требуется, но если продавец намеревается торговать исключительно пивом и пивными напитками, система будет учитывать данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика, но не каждую проданную бутылку.

Парламентарий пояснил, что подключение напитков из этой категории к ЕГАИС позволит учитывать все пиво и сократит долю контрафакта, которая сейчас составляет примерно 30%. Подобная мера придаст пивной отрасли прозрачность.

Общество,Султан Хамзаев,Госдума,
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