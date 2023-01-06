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31 минуту назад

Яна Поплавская рассказала о "тяжелом состоянии" Михалкова

Газета.Ruиещё 1

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале сообщила, что режиссер Никита Михалков находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Яна Поплавская рассказала о "тяжелом состоянии" Михалкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никита Сергеевич в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое. Сейчас не время уходить. Люблю, ценю и уважаю, желаю только одного, чтобы выздоровел!» — написала Поплавская.

5 января стало известно, что Михалков был госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19. После этого в пресс-службе режиссера рассказали, что он попал в больницу с гриппом.

Появились подробности о состоянии здоровья Михалкова

Ранее Патриарх Кирилл помолился за здоровье Михалкова.

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