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35 минут назад

Utair по техническим причинам заменила самолет из Москвы

Елена Прошина

Авиакомпания Utair заменила самолет на рейсе МоскваБухара с Boeing-767 на Boeing-737. Решение было принято по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба АО Uzbekistan airports.

Utair по техническим причинам заменила самолет из Москвы
Фото: UtairUtair

«По техническим причинам рейс авиакомпании Utair UT807/808, следующий по маршруту Москва — Бухара — Москва, произвел замену воздушного судна с Boeing-767 на Boeing-737», — говорится в заявлении.

Из-за случившегося 60 пассажиров не смогли улететь, так как новый борт оказался меньшей вместимости. Их намерены отправить на следующих рейсах 7 и 9 января. На данный момент руководство международного аэропорта «Бухара» и представители авиаперевозчика перебронируют их авиабилеты.

Также в Uzbekistan airports заверили, что всех оставшихся пассажиров разместят в гостинице и обеспечат бесплатным питанием.

Общество,Ютэйр,
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