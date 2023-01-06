Utair по техническим причинам заменила самолет из Москвы

Авиакомпания Utair заменила самолет на рейсе Москва — Бухара с Boeing-767 на Boeing-737. Решение было принято по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба АО Uzbekistan airports.

Фото: Utair Utair

«По техническим причинам рейс авиакомпании Utair UT807/808, следующий по маршруту Москва — Бухара — Москва, произвел замену воздушного судна с Boeing-767 на Boeing-737», — говорится в заявлении.

Из-за случившегося 60 пассажиров не смогли улететь, так как новый борт оказался меньшей вместимости. Их намерены отправить на следующих рейсах 7 и 9 января. На данный момент руководство международного аэропорта «Бухара» и представители авиаперевозчика перебронируют их авиабилеты.