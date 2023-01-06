Кинологи рассказали, как выгуливать собаку в 30-градусные морозы

«Учитывая, что горожане на относительно небольшое, короткое время выгуливают собак, лучше их, по возможности, одеть их во что-то непродуваемое. Какую-то специальную собачью одежду. С точки зрения лап, если собака двигается достаточно активно, то лапы имеют свою терморегуляцию. Они не мёрзнут. Если с собакой выйдут и стоят около дома, то, естественно, у собаки начинают мёрзнуть лапы. В этом плане, если собака пожилая и медленно ходит, если владелец медленно передвигается, лучше какую-то обувь продумывать. Страшного ничего нет, собаки гуляют достаточно хорошо, это не проблема».