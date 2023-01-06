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53 минуты назад

Кинологи рассказали, как выгуливать собаку в 30-градусные морозы

Говорит Москва

Декоративные породы можно оставить дома, они зачастую приучены к лотку.

Кинологи рассказали, как выгуливать собаку в 30-градусные морозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наиболее уязвимы к холоду мелкие животные с гладкой и короткой шерстью.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

«В тех регионах, в которых бывает минус 30, люди как-то к этому привыкли. Домашних собак надо выгуливать, однозначно. Если мы будем говорить про охотничьих, служебных, спортивно-пользовательных. Декоративные собаки чаще всего приучены к лотку. Их нет смысла, особенно гладкошёрстных, безшёрстных, слабошёрстных, их нет смысла в 30-градусный мороз выводить».

Необязательно подбирать собакам обувь, при активном движении лапы в мороз не страдают, добавил эксперт. Исключения делают для малоактивных, пожилых и больных собак, уточнил Дементьев.

«Учитывая, что горожане на относительно небольшое, короткое время выгуливают собак, лучше их, по возможности, одеть их во что-то непродуваемое. Какую-то специальную собачью одежду. С точки зрения лап, если собака двигается достаточно активно, то лапы имеют свою терморегуляцию. Они не мёрзнут. Если с собакой выйдут и стоят около дома, то, естественно, у собаки начинают мёрзнуть лапы. В этом плане, если собака пожилая и медленно ходит, если владелец медленно передвигается, лучше какую-то обувь продумывать. Страшного ничего нет, собаки гуляют достаточно хорошо, это не проблема».

Ранее москвичей предупредили о самых холодных ночах 7 и 8 января. В частности, ожидается понижение температуры до -30.

Как пояснил специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, этому будет способствовать циклон с Северной Атлантики.

«В дневные часы потеплеет на 2–3 градуса. Но с понедельника, 9 января, вновь похолодает», — рассказал он в интервью газете «Вечерняя Москва».

Температура воздуха опустится до 10 градусов только к середине месяца, добавил синоптик.

Общество,Александр Ильин,
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