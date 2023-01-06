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23 минуты назад

Появились подробности о состоянии здоровья Михалкова

Елена Прошина

Режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков получил отрицательные результаты тестов на COVID-19 и грипп. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Появились подробности о состоянии здоровья Михалкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом у Михалкова выявили дыхательную недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Несмотря на это режиссер находится в сознании и дышит самостоятельно.

Врачи оценивают его состояние все еще как тяжелое, но с «умеренно-положительной динамикой», отметили в Mash.

Baza: Никиту Михалкова перевели в реанимацию

Напомним, что Михалкова госпитализировали в больницу вчера, 5 января. Сообщалось, что у режиссера выявили ковидную пневмонию и он находится в реанимации.

Общество,Никита Михалков,
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