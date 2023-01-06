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11 минут назад

В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ

Илья Родин

Законопроект об установлении стипендии для студентов российских вузов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в Госдуму в 2023 году, рассказал глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Об этом пишет РИА «Новости».

В Госдуму внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год», - пояснил Нилов.

Парламентарий отметил, что достойные стипендии должны стимулировать студентов. Он добавил, что нынешние выплаты - «это не стипендии, они что есть, что их нет».

По его мнению, следует повысить стипендии тем, кто «кто учится, имеет хорошую успеваемость». Студентам, которые совмещают учебу с работой, дополнительные выплаты в размере 2-3 тыс. ничего не решат, заметил депутат.

Нилов уточнил, что выплаты студентам необходимо установить на уровне МРОТ, либо прожиточного минимума. Он пояснил, что размер стипендии должен зависеть от того, какая сумма в том или ином регионе выше.

Общество,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
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