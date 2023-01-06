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30 минут назад

В канун Рождества патриарх Кирилл пожелал мира народам исторической Руси

Говорит Москва

В своём послании он напомнил о взаимопомощи, которая, по его словам, обретает особую важность на фоне проведения спецоперации.

В канун Рождества патриарх Кирилл обратился к народам исторической Руси
Фото: 

«Прославляя пришедшего в мир Спасителя, мы не можем вместе с тем не тревожиться о происходящих сегодня военных событиях, омрачающих святое рождественское торжество», — говорится в сообщении предстоятеля РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

По его мнению, в этих испытаниях, постигших народы исторической Руси, «особенно важно делом подтверждать верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь».

«Нам порою кажется, что добро слабо и беззащитно, а от нашего небольшого усилия мало что зависит. Однако это не так», — отметил патриарх.

Обращаясь к пастве, Кирилл пожелал всем «радости, благополучия, крепости сил и чтобы Бог преклонил Свою милость к народам Святой Руси и благословил их миром».

Общество,Патриарх Кирилл,
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