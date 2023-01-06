Названы сроки восстановления автомобильной части Крымского моста

В январе 2023 года будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильного Крымского моста (на выезд), еще два поврежденных пролета заменят в феврале, а завершатся все работы весной. Об этом сообщили в Росавтодоре.

В агентстве подчеркнули, что во время замены пролетов будут дважды вводиться временные ограничения на движение транспорта по мосту.

После замены пролетов в феврале также будет установлено барьерное ограждение и опоры освещения, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесена разметка.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ назвала организатором теракта военную разведку Украины.