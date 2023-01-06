Как поменялись школьные традиции в России за 2022 год

В 2022 году в российские школы вернули воспитательную функцию. За это время была проделана масштабная работа: появились новые уроки, ввели должность советников, родилось новое молодежное движение. О том, что изменилось для детей и педагогов – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Традиция поднятия флага и исполнения гимна России в начале каждой учебной недели

Видео дня

В апреле 2022 года Минпросвещения сообщило, что российские школы стали вводить традицию поднятия флага и исполнения гимна в начале учебной недели. Сначала она появилась в школах Воронежской, Московской, Калужской, Волгоградской областей, в Оренбургской кадетской школе-интернате, в школах Новосибирска, Владивостока, Кузбасса и Краснодарского края. С 1 сентября 2022 года эту практику предлагалось ввести во всех школах России.

Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что данная традиция будет способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.

Предложение с поднятием флага РФ в школах поддержал и президент РФ Владимир Путин, уточнив, что все должно быть достойно. По его словам, где нет возможности организовать церемонию соответствующим образом, лучше перенести сроки введения такой практики.

«Сама процедура должна соответствовать значимости государственных символов», – отмечал Владимир Путин.

Введение уроков «Разговоры о важном»

С нового учебного года в российских школах появились внеклассные уроки «Разговоры о важном», которые призваны сформировать у школьников гордость за Россию. В увлекательной форме учеников знакомят с историей, традициями и культурным наследием страны.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказывал, что уроки будут проводить для школьников с 1 по 11 классы. Темы для уроков уже определены и приурочены к определенной дате. К примеру, в сентябре занятия были посвящены Дню знаний, истории России, биографии выдающегося ученого Константина Циолковского, а в преддверии Дня пожилого человека 1 октября учителя рассказали о том, как заботиться о старшем поколении.

«Отдельный классный час будет посвящен государственным символам. На нем как раз расскажем, для чего нужна церемония поднятия государственного флага в школе, что она олицетворяет», – отмечал Кравцов.

Расширение практики работы советников по воспитанию в школах

Должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями появилась совсем недавно. С 1 сентября 2022 года более 17 тыс. таких специалистов приступили к работе.

Сергей Кравцов отмечал, что именно советники директоров по воспитанию становятся одними из творцов новых направлений в педагогике, они играют важную роль в формировании новой педагогической среды.

Создание Российского движения детей и молодежи

Летом 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране движения детей и молодежи. Согласно документу, движение получит право иметь свою символику: гимн, эмблемы, флаги и прочее. Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета.

Организация по итогам голосования получила название «Движение первых». Вступить в нее можно на добровольной основе, возраст участников движения составляет от 6 до 18 лет. Так, в движении могут принимать участие школьники начиная с младших классов, а также студенты колледжей и вузов до 18 лет. Взрослые, к примеру, родители, тоже могут стать участниками, но в качестве наставников.

В настоящее время в регионах идет формирование первичных отделений организации «Движение первых».