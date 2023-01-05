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55 минут назад

Рогозин назвал Галкина "выродком" за произнесенный проукраинский лозунг

Газета.Ru

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководящий спецотрядом военных советников «Царские волки», назвал шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) выродком за то, что тот на концерте в Дубае ответил на проукраинский лозунг. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рогозин назвал Галкина "выродком" за произнесенный проукраинский лозунг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогозин опубликовал запись выступления Галкина, а также фотографии его отца Александра и брата Дмитрия.

Экс-глава Роскосмоса расписал их бывшие и настоящие должности, назвал Александра «достойным и уважаемым человеком».

«Откуда же ты такой выродок, Максим?», — написал Рогозин.

Ранее уехавший из России юморист Максим Галкин произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае.

После этого он закрыл возможность комментирования в своих социальных сетях.

Общество,Максим Галкин,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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