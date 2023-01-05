Принц Гарри признался в употреблении наркотиков в 17-летнем возрасте

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри признался, что употреблял кокаин, когда ему было всего 17 лет. Об этом сообщает в четверг газета The Times, приводя выдержки из автобиографии принца, получившей название Spare.

В своей книге Гарри рассказывает, что впервые попробовал кокаин летом 2002 года во время охотничьего уикенда, а впоследствии принимал этот наркотик еще несколько раз, так как хотел "почувствовать себя другим" и просто "что-то почувствовать".

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"Я был 17-летним подростком, готовым сделать почти все что угодно, чтобы нарушить устоявшийся порядок. По крайней мере в этом я тогда старался себя убедить", - пишет принц.

При этом он добавляет, что не получал от наркотика столь же яркого ощущения счастья, "какое, как казалось, испытывали другие" члены его окружения, употреблявшие кокаин.

Ранее в телеинтервью принц уже признавался, что много лет пил и принимал наркотики, пытаясь заглушить не проходившую годами боль после смерти матери - принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. В 2002 году британские СМИ сообщали, что 16-летний Гарри посещал реабилитационную клинику для наркозависимых, после того как признался отцу в употреблении алкоголя и марихуаны.

Книга откровений

Выход книги воспоминаний принца, название которой отсылает к фразе the heir and the spare ("наследник и еще один про запас"), намечен издательством Penguin Random House ("Пенгуин рэндом хаус") на 10 января, однако по ошибке она появилась на полках книжных магазинов Испании на пять дней раньше намеченного срока. К настоящему моменту все экземпляры переведенной на испанский автобиографии принца уже изъяты из продажи, однако несколько копий оказалось в распоряжении британских журналистов, которые сейчас публикуют наиболее примечательные отрывки из текста книги.

Как пишут СМИ королевства, среди прочего принц рассказывает о драке со своим старшим братом принцем Уэльским Уильямом, произошедшей в Лондоне в 2019 году. Поводом для ссоры якобы стали нелицеприятные слова Уильяма о супруге брата - американской актрисе Меган Маркл. Как пишет Гарри, после обмена резкостями брат схватил его за воротник рубашки и повалил на пол.

Младший сын Его Величества, занимающий пятое место в очереди престолонаследия, также пишет о своей военной службе, упоминая, что убил 25 бойцов движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, где он пилотировал вертолет Apache ("Апач").

"Для меня это число [убитых] - 25. Эта цифра не заставляет меня наполняться гордостью, но и не смущает", - пишет принц.

Он также упоминает о том, как они с братом отговаривали отца от заключения брака с Камиллой Паркер Боулз в 2005 году, опасаясь, что их отношения станут из-за этого менее близкими. При этом Гарри признает, что женитьба на любимой женщине сделала его отца более счастливым человеком. Гарри также вспоминает о своем последнем разговоре с бабушкой - королевой Елизаветой II, ушедшей из жизни 8 сентября 2022 года. Он пишет, что встречался с королевой за четыре дня до ее смерти, но не успел вовремя прибыть в шотландский замок Балморал, где Ее Величество провела последние часы, чтобы с ней попрощаться.

Рассказать свою историю герцогу Сассекскому помогал известный американский журналист и писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джон Джозеф Морингер, ранее работавший с теннисистом Андре Агасси над его книгой воспоминаний "Откровенно: Автобиография". В ней титулованный спортсмен признался, что употреблял наркотики и всегда тайно ненавидел теннис.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США и приобрели дом в штате Калифорния, где воспитывают двоих детей.

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