Принц Гарри признался в употреблении наркотиков в 17-летнем возрасте

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри признался, что употреблял кокаин, когда ему было всего 17 лет. Об этом сообщает в четверг газета The Times, приводя выдержки из автобиографии принца, получившей название Spare.

Книга откровений

Выход книги воспоминаний принца, название которой отсылает к фразе the heir and the spare ("наследник и еще один про запас"), намечен издательством Penguin Random House ("Пенгуин рэндом хаус") на 10 января, однако по ошибке она появилась на полках книжных магазинов Испании на пять дней раньше намеченного срока. К настоящему моменту все экземпляры переведенной на испанский автобиографии принца уже изъяты из продажи, однако несколько копий оказалось в распоряжении британских журналистов, которые сейчас публикуют наиболее примечательные отрывки из текста книги.