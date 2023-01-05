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1 час назад

Кадыров вернул украинской военной привезенного из Мариуполя в Чечню пса

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что вернул украинской военной ее пса, которого перевезли в республику после освобождения Мариуполя. Видеозапись встречи женщины с питомцем он опубликовал в Telegram.

Кадыров вернул украинской военной привезенного из Мариуполя в Чечню пса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, что пес радостно приветствует хозяйку и скулит. Женщина представилась Ириной и поблагодарила Кадырова за то, что ей вернули ее питомца.

«Хочу вас поблагодарить за Адика. Адик является членом моей семьи, вы сегодня вернули мне кусочек моей семьи. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что заботились о нем, я вам очень благодарна», — говорит женщина.

Сам Кадыров написал в публикации, что питбуль прошел тяжелые испытания в подвалах металлургического комбината «Азовсталь», после чего его перевезли в Чечню и дали новое прозвище — Борз. Однако пес очень сильно токовал по хозяйке и не мог свыкнуться с новой обстановкой, в связи с чем было решено вернуть его владельцам.

По поручению главы Чечни депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев нашел хозяйку и передал ей собаку. Ей оказалась украинская военная, которая сдалась в плен в Мариуполе и была передана украинской стороне в рамках обмена пленными. Кадыров счел такое решение самым правильным, обратив внимание на виляющий хвост и безудержное веселье собаки.

«Я искренне рад, что Борз, наконец, нашел место, где он по-настоящему счастлив. Возможно, многие подумают, что это своеобразный подарок противоборствующей стороне. Что касается обмена пленными, моя позиция в этом вопросе неизменна. Но считаю, что животные не должны страдать из-за политических и иных разногласий. Мы вернули этого пса не военным, а своей законной хозяйке», — заключил Кадыров.

Общество,Шамсаил Саралиев,Рамзан Кадыров,Госдума,
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