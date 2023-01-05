Россиянам рассказали о вступающих в силу в январе законах

В январе вступают в силу новые законы. О них рассказывает Госдума в официальном Telegram-канале. Материал подготовлен совместно с агентством ТАСС.

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Как сообщается, в России появится фонд, который будет выплачивать пенсионерам накопления в случае банкротства негосударственных пенсионных фондов или отзыва у них лицензии. В этой системе страхования будут должны принимать участие все НПФ.

Кроме того, в России начнет действовать закон о нематериальном этнокультурном достоянии России. Местные органы власти должны будут осуществлять меры, которые нацелены на поддержку, сохранение, развитие и изучение культуры, а также на сохранение этнокультурного многообразия народов РФ, проживающих на территории субъекта.

Вступают в силу и новые антикоррупционные требования к участникам закупок. Теперь должностные лица заказчика или их близкие родственники не смогут выступать участниками закупки или быть связанными с юридическими лицами, участвующими в торгах.

Кроме того, работникам железнодорожного транспорта, выполняющим отдельные виды работ, предоставят питание за счет средств работодателя. Речь идет о гражданах, которые ведут аварийно-восстановительные работы более четырех часов подряд, ликвидируют последствия ЧС и стихийных бедствий, ремонтируют объекты инфраструктуры, очищают пути от снежных заносов.

В России также улучшат качество детского отдыха. К его организации будут подключены региональные органы власти в сфере культуры, спорта и туризма. Это даст возможность создать дополнительные возможности для детей в период летнего отдыха.