В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать рождественскую службу в одном из регионов страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ни то, ни другое. Сообщим», — ответил пресс-секретарь российского президента на вопрос, посетит ли Путин службу в российском регионе или же придет в церковь в президентской резиденции Ново-Огарево.

Известно, что в 2022 году Путин посетил богослужение в домовой церкви именно в Ново-Огарево.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Он предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.