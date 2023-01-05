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34 минуты назад

В РПЦ приветствовали указание Путина о рождественском перемирии в зоне спецоперации

Газета.Ruиещё 3

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале, что русская православная церковь поприветствовала поручение российского президента Владимира Путина о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине во время Рождества, передает ТАСС.

В РПЦ отреагировали на указание Путина о перемирии в зоне спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. В Кремле уточнили, что глава государства принял во внимание призывы патриарха Кирилла.

«Призыв патриарха услышан. Слава Богу!» — написал Легойда.

5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить на Украине и в Донбассе рождественское перемирие с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января.

Общество,Владимир Легойда,Сергей Шойгу,Владимир Путин,РПЦ,
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