Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

Патриарх Кирилл счел необходимым установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе на определенное время. Соответствующая информация была опубликована на сайте РПЦ.
«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января», - говорится в обращении.
В сообщении также отмечается, что перемирие даст возможность гражданам посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.
24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Она продолжается.
С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.