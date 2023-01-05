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34 минуты назад

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

Лера Букина

Патриарх Кирилл счел необходимым установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе на определенное время. Соответствующая информация была опубликована на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января», - говорится в обращении.

В сообщении также отмечается, что перемирие даст возможность гражданам посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Она продолжается.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.

Общество,Патриарх Кирилл,Владимир Путин,Верховный суд,РПЦ,
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