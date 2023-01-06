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37 минут назад

Выявлены самые популярные у россиян товары для активного отдыха зимой

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Самые популярные у россиян товары для активного отдыха зимой выявили аналитики банка «Русский стандарт», передает радиостанция «Говорит Москва».

Названы самые популярные у россиян товары для активного отдыха зимой
Фото: UnsplashUnsplash

«Лидером по числу покупок перед Новым годом стали санки. Спрос на них по сравнению с 2021 годом не изменился. В среднем одна покупка санок в конце 2022 года обходилась в 1009 рублей, а в прошлом году — 1058 рублей», — говорится в пресс-релизе.

На втором месте оказались коньки. Средний чек на них составил 4980 рублей, а годом ранее был 1209 рублей. Третью строчку в рейтинге заняли тюбинги, четвертую — лыжи, а пятую — снегокаты.

Ранее травматолог предупредил об увечьях из-за катания на тюбинге.

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