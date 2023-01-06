Названы самые популярные у россиян товары для активного отдыха зимой

«Лидером по числу покупок перед Новым годом стали санки. Спрос на них по сравнению с 2021 годом не изменился. В среднем одна покупка санок в конце 2022 года обходилась в 1009 рублей, а в прошлом году — 1058 рублей», — говорится в пресс-релизе.