Гинцбург дал прогноз по заболеваемости гриппом на новогодних каникулах

В период новогодних праздников рост заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом маловероятен. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург .

«Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая», — сказал Гинцбург в интервью агентству ТАСС.

По мнению врача, россияне в новогодние праздники не будут слишком много путешествовать по миру, а среди иностранцев будет немного тех, кто посетит в это время Россию, поэтому роста заболеваемости ожидать не следует.