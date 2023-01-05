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1 час назад

Гинцбург дал прогноз по заболеваемости гриппом на новогодних каникулах

Ura.Ru

В период новогодних праздников рост заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом маловероятен. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург дал прогноз по заболеваемости гриппом на новогодних каникулах
Фото: ТАССТАСС

«Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая», — сказал Гинцбург в интервью агентству ТАСС.

По мнению врача, россияне в новогодние праздники не будут слишком много путешествовать по миру, а среди иностранцев будет немного тех, кто посетит в это время Россию, поэтому роста заболеваемости ожидать не следует.

Ранее Гинцбург предупредил об опасном варианте гриппа B, который наносит серьезный ущерб здоровью. Кроме того, прогноз Роспотребнадзора о спаде заболеваемости ОРВИ и гриппом сбылись раньше предполагаемого срока. Начиная с 26 декабря по 1 января эпидемиологи наблюдают снижение числа заболевших.

Общество,Новогодние каникулы,Александр Гинцбург,Роспотребнадзор,
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