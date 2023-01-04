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18 минут назад

Россиянка рассказала о состоянии своих детей после возвращения органами опеки Испании

Елена Прошина

Гражданке России из Санкт-Петербурга Елене Ланг вернули двух дочерей, которых у нее отобрали органы опеки в Испании, обвинив в краже детей у украинцев. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Россиянка рассказала о состоянии своих детей после возвращения органами опеки Испании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ланг лишилась детей 17 июня 2022 года. Петербуженка сразу стала пытаться вернуть дочерей. Ради этого она наняла частного детектива, обращалась за помощью к российским правозащитникам, юристам, в консульство и Министерство просвещения. Однако сдвинуть дело с места удалось только после освещения данной истории во многих российских и испанских СМИ. И вот спустя полгода дети вернулись к матери.

Ланг отметила, что ей выдвинули целый ряд условий, чтобы вернуть дочерей, в том числе ей пришлось подписать подписку о неразглашении.

«Мы просто выяснили, что в этом центре (где держали детей) занимаются коррупцией, отмывают огромные деньги. Все это мы осветили, там поменяли руководство», — добавила она.

Также Ланг рассказала, что в центре на детей «нагоняли ужас, давали алкоголь, били, морили голодом и не давали видеться друг с другом».

Когда семья воссоединилась старшая дочь, которой десять лет, весила 25 килограмм. Кроме того в центре оба ребенка обзавелись «целым букетом болезней», в том числе температурой, ангиной, ветрянкой и вшами, подчеркнула петербуженка.

На данный момент девочки находятся у себя дома в России. По словам Ланг, они по-прежнему с аппетитом нападают на еду, вспоминают русский язык и пугаются при упоминании слова «центр».

Общество,Минпросвещения России,
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